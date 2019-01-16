حمد الزعابي.. نموذج متميّز للعمل الدبلوماسي والإنساني

يمثل حمد عبيد بن يعقوب الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، الذي تم تكريمه بميدالية فخر الإمارات، خلال حفل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز في دورتها الخامسة؛ نموذجاً متميزاً للعمل الدبلوماسي والإنساني.

انضم الزعابي إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أكتوبر 2004، وتدرج في السلك الدبلوماسي، حيث عمل ضمن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2006 و2011، وفي سفارة الدولة في باريس في الفترة 2011 2015، وشغل منصب ممثل الإمارات في المكتب الدولي للمعارض لـ 5 سنوات.

عُيّن الزعابي نائب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن ثم مديراً للإدارة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2017، وشارك طوال مسيرته الدبلوماسية في 10 دورات للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مختلف قمم منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

ساهم منذ توليه مهام رئيس البعثة الإماراتية في إسلام آباد في تعزيز وتوطيد العلاقات الإماراتية - الباكستانية، عبر خلق شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق في مجمل القضايا المشتركة التي تهم البلدين.