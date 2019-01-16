أحمد المنصوري.. توظيف الطاقات في خدمة الآخرين

يمثل أحمد إبراهيم المنصوري، طالب بكالوريوس السياسة العامة المبتعث من جهاز أبوظبي للاستثمار إلى جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، الحاصل على تكريم خاص بجائزة أفضل طالب مبتعث عن فئة درجة البكالوريوس ضمن الدورة الـ 5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز؛ نموذجاً للشاب الطموح العازم على توظيف كامل طاقاته في خدمة الآخرين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من الاستفادة منها في حياتهم، عبر مشاركته في الأعمال التطوعية المختلفة.

وضع المنصوري خطة واضحة لمسيرته التعليمية والمهنية، إذ إنه ركز خلال فترة ابتعاثه على اكتساب مهارات تؤهله في مجالات الاستثمار، والمشاركة الفاعلة في القطاعات الصناعية المختلفة، إذ اختارته الجامعة في 2018 ليمثل الشباب الطموح ضمن قمة القيادة التي تنظمها جامعتا ديوك ونورث كارولاينا بالتعاون مع الصين، من بين 100 طالب من ذوي القدرات العالية في الولايات المتحدة والصين لتعزيز العلاقات بين الدولتين.

تمكّن أحمد منذ ابتعاثه إلى الجامعة عام 2016 من إعداد أبحاث عديدة تناقش موضوعات تسهم في إثراء حصيلته المعرفية، من بينها دراسة تحليلية لسوق الفن الرقمي من خلال المزادات عبر الإنترنت.