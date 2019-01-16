أحمد عيد المهيري.. الفيزياء شغفه ولقبه «زميل آينشتاين»

يعد الدكتور أحمد عيد المهيري، الذي تم تكريمه بميدالية فخر الإمارات، خلال حفل الدورة الـ 5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أول إماراتي حاصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة «برينستون» بالولايات المتحدة أبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، والصرح الذي عمل فيه الفيزيائي الأشهر عالمياً ألبرت آينشتاين في آخر 20 عاماً من حياته.

حصل المهيري على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونال شهادة البكالوريوس من جامعة تورونتو في برنامج علم الهندسة - تخصص الفيزياء، وحائز جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

يكرس المهيري وقته في تعزيز الأبحاث الفيزيائية، ويؤكد على أهمية دخول الشباب الإماراتي في المجالات العلمية.

لدى العالم المهيري والذي يلقب بزميل آينشتاين بحوث في الفيزياء النظرية، تم الاقتباس منها أكثر من 1500 مرة من قبل باحثين آخرين في مختلف مناطق العالم.