نجوم الغانم.. شاعرة وسينمائية تسرد التاريخ الإماراتي

تحدّت نجوم ناصر الغانم الصورة النمطية، ورسّخت اسمها في عالم السينما والأفلام في مشوارها الذي بدأ منذ حصولها على شهادة البكالوريوس في الإنتاج والإخراج التلفزيوني من جامعة «أوهايو» في الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي، والماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة «غريفيث» بأستراليا عام 1999.

نجوم شاعرة وفنانة وكاتبة سيناريو ومخرجة إماراتية، أنتجت العديد من الأفلام الفنية والروائية والوثائقية، وأظهرت شغفاً في توثيق تاريخ وتراث الدولة.

وحصلت على جوائز عديدة على المستويين الوطني والإقليمي، من بين أعمالها فيلم «آلات حادة» الذي أنتجته في 2017، وحاز 10 جوائز إقليمية ودولية، أبرزها جائزة أفضل فيلم إماراتي في الدورة الـ14 لمهرجان دبي السينمائي، وفيلم «أمل» الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان بيروت السينمائي الدولي.

بدايتها في عالم الصحافة، أهّلتها لتصبح إحدى ألمع المخرجين السينمائيين في الدولة والمنطقة، بإنتاجها أفلاماً عديدة تحكي الواقع الإماراتي، وتسرد تاريخ المنطقة بدقة وشفافية تامة، بواقع فيلم كل عام تقريباً، لتشارك في مهرجانات محلية وإقليمية منها جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، والمهرجان السينمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

لنجوم الغانم مشاركات فاعلة في المجالات الثقافية، فهي مستشارة سينمائية وإعلامية وثقافية، وهي شاعرة صدر لها 8 دواوين شعرية سلطت الضوء على أحلامها وطموحاتها أوّلها «مساء الجنّة» الذي صدر أثناء استكمالها دراسة البكالوريوس.