راشد علي هاشم الطاهر.. عطاء بلا حدود

بإنسانيته المعهودة، ورغبته في أن يستقي معلمو الأجيال قصصاً وعبراً من 50 عاماً كرّسها في حب الوطن والوفاء والتفاني بالعمل، أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخة موقّعة من سموّه إلى الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم في الدورة الـ 5 من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، راشد علي هاشم الطاهر من وزارة التربية والتعليم.

وفي لفتة تدل على شغف المعلم في تحفيز طلبة العلم وشباب المستقبل، اختار الطاهر أصغر طالب من بين 10 طلّاب صعدوا معه على منصة التكريم ليقلّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم. الطاهر نموذج للمعلم المتفاني، يعمل مدرساً لمادة التربية الرياضية في مدرسة المعتصم للتعليم الأساسي في أبوظبي، وحقق إنجازات عديدة في خدمة الدولة والمساهمة في بناء مستقبل أبنائها الذين يحملون راية العلم، إذ أنشأ مركز زايد لصناعة العقول على نفقته الخاصة، لينهل طلّابه من خبرات المعلمين، وليتسلحوا بالعلم والمعرفة من خلال 7 مختبرات علمية.