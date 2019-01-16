حفصة العلماء.. كفاءة عالية تعكس الصورة الحضارية للدولة

ساهمت حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى البرازيل، التي كرّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بميدالية فخر الإمارات، في حصول دولة الإمارات على إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى البرازيل.

مسيرة

بدأت حفصة العلماء مسيرتها في وزارة الخارجية والتعاون الدولي كدبلوماسية عام 2010، وعُيّنت سفيرة للدولة في البرازيل في سبتمبر 2017، وهي تؤدي دورها بكفاءة عالية تعكس الصورة الحضارية للدولة وموقعها الريادي في المنطقة والعالم.

تقدير

حصلت العلماء على جائزة «الشخصية الاتحادية» في دورتها الخامسة 2018، التي يمنحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمكرمين من الشخصيات الوطنية، تقديراً لدورهم الوطني الذي يؤدونه بإخلاص لخدمة الأهداف الاتحادية للدولة.