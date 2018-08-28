المرأة على نهج زايد ريادة وتمكين

(لمشاهدة ملف "يوم المرأة الإماراتية" pdf اضغط هنا)

تحتفل اليوم دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تأكيداً لاستمرار أصل ثابت في فكر القيادة منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة، وعبّر عن ذلك بقوله: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعوق تقدمها شيء»، فوضع بذلك القول وما واكبه من فعل لتمكين المرأة وتثبيت دورها منذ تأسيس الدولة خطاً مضيئاً وحضارياً أضاف لعناصر تميز الدولة وقوتها الشاملة.

وتفاعلت مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة مع الحدث بتنظيم فعاليات متنوعة، تُبرز إنجازات المرأة الإماراتية وقصص نجاحها في جميع القطاعات، ودورها الكبير في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

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