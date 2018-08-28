هزاع بن زايد:نفخر بما حققته الإماراتية من إنجازات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخره واعتزازه بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات تاريخية.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم: «في عام زايد، وعلى نهج زايد، كل الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات تاريخية، مباركين لأم الإمارات، رائدة نهضة المرأة الإماراتية، بهذه المناسبة الغالية، محتفين دوماً بما قدمته وتقدمه فتيات الوطن ونساؤه في سبيل الارتقاء بمسيرة التنمية الحضارية في الدولة».

وأضاف سموه: «في يوم المرأة الإماراتية، أصدق وأعمق مشاعر التقدير والامتنان لأمهات الشهداء، فهنّ من ربّين وعلّمن وزرعن في الأبناء قيم الوفاء والولاء والعطاء الذي لا يعرف الحدود، فهن المدرسة التي يسير على نهجها أبناء زايد، ويفاخرون العالم بها، ويمضون قدماً على هديها».