إماراتيات في السلك الدبلوماسي.. تعزيز لعلاقات الدولة بالعالم

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تبوأت المرأة الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية ولتساهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية.

وتشغل 7 سيدات إماراتيات مناصب دبلوماسية رفيعة ابتداء من القنصل العام للدولة لدى هونغ كونغ والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إضافة إلى سفيرات الدولة لدى كل من إسبانيا ولاتفيا والدنمارك وفنلندا والبرازيل.

وأكد عدد من الشخصيات النسائية العاملة في السلك الدبلوماسي أن الحضور النسائي اللافت في العمل الدبلوماسي للدولة يؤكد المكانة والثقة التي باتت تحتلها ابنة الإمارات.

وأكدن أن المرأة الإماراتية تجني ثمار النهج الذي خطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في دعم المرأة وضمان حقوقها منذ بدايات تشكيل الدولة فيما واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعم تلك المسيرة عبر العديد من القرارات والتشريعات وهو ما ساهم في تعزيز حضور المرأة وتمكينها.

مساواة

وتؤكد لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بنيويورك والتي تشغل أيضاً عضوية مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن العمل الدبلوماسي في الإمارات استفاد من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي أكدته قيادة الدولة ليشكل نموذجاً وحافزاً مهماً لتحقيق طموحات ابنة الإمارات.

وتضيف المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أن الدور البارز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم مسيرة المرأة الإماراتية والإشراف على المبادرات الاجتماعية والمشاريع الخاصة المعنية بالمرأة والأسرة بشكل عام ساهم في تعزيز دور المرأة والمساهمة في تمكينها.

دعم

من جهتها تقول فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك: إن المرأة في الإمارات محظوظة بقيادة رشيدة حريصة على دعم وتمكين المرأة فقد أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - منظومة متكاملة تضمن للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة بضمانة الدستور والمنظومة التشريعية وبتأييد رسمي وشعبي لافت.

وتؤكد أن مساهمة «أم الإمارات» أكبر من أن يتم حصرها فهي رائدة العمل النسائي الإماراتي وهي الأم الروحية لكل الإنجازات النسائية الإماراتية.

قدرات

وتقول حفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية: إن التشجيع الدائم والدعم اللامحدود يبقى أهم العوامل التي ساهمت في دفعها إلى تطوير قدراتها لخدمة الوطن وتمثيله بالشكل المناسب.

وتضيف إن مصدر هذا التشجيع كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا - طيب الله ثراه - فقد أكد رحمه الله منذ بدايات قيام الاتحاد إشراك المرأة وإعطاءها الثقة بالنفس لتكون عضوة منتجة في المجتمع لها حقوق وعليها واجبات ومسؤوليات.