كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب حربها على غزة

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع إكس يوم الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو "قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

وتأتي خطوة كولومبيا بعد تحرك مشابه قامت به تشيلي، إذ استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، ردا على "انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة".

وسبقهما في ذلك قرار الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

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