وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل خمسين شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الثلاثاء.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن الغارة، مشيرا إلى أن العملية نجحت في قتل قيادي في حركة حماس مرتبط بهجمات 7 من اكتوبر في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف إبراهيم بياري قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكدا "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق".

وبحسب الجيش فإن هذه الضربة "ألحقت أضرارا بقيادة حماس وسيطرتها في المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على توجيه النشاط العسكري ضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جميع أنحاء قطاع غزة".

وبحسب البيان فإنه نتيجة لذلك " قُتل عدد كبير من الذين كانوا مع بياري. كما انهارت البنية التحتية تحت الأرض التي تستخدم بعد الضربة".

وقالت وزارة الصحة في غزة "50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحا والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع".

وأشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".

وأظهرت مقاطع فيديو لوكالة فرانس برس التقطت من المستشفى الاندونيسي الى حيث نقل الضحايا، ما لا يقل عن 47 جثة ملفوفة بأكفان بيضاء في باحته.

وتعرّض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات".

وقال أحد سكان المخيم ويدعى راغب عقل إنه سمع انفجار "هز كل جباليا ...زلزال طمر المنازل تحت الأرض وأشلاء وشهداء ومصابين بأعداد ضخمة".

وأضاف "لم أر مثل هذا، ما زال نقل الجثث أطفال ونساء وكبار بالسن" مستمرا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء قبل الغارة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

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