مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

المصدر: أ ف ب

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دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".

وأشار غراندي بلهجة صارمة إلى "مدى جدية هذه اللحظة" التي يواجهها المجتمع الدولي.

وحذّر الدبلوماسي الإيطالي من أن "الاختيارات التي ستتخذونها كأعضاء -- أو تفشلون في اتخاذها -- ستوسمنا جميعنا ولأجيال عدة".

ومن دون ذكر روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة، تساءل "هل ستستمرون في الانقسام أو بعدم الاكتراث إلى حين تضاف فيه فوضى الحرب إلى أعمال العدوان؟ أم ستتخذون الإجراءات الشجاعة والضرورية للابتعاد عن الهاوية؟".

وفيما الوضع الإنساني "الكارثي" مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان غراندي واضحا جدا خلال مؤتمر صحافي عقد في نهاية جلسة المجلس وقال "لا يريد الفلسطينيون مغادرة عزة. يريدون دخول المساعدات إلى غزة ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية".

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