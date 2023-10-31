هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غداً

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قالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر غدا الأربعاء لاستكمال العلاج.

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