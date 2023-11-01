تشيلي تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الهجمات على قطاع غزة

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أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش اليوم الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ... هذه العمليات العسكرية".

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