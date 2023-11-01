مقتل طفلين فرنسيين في قطاع غزة وإصابة والدتهما وطفلها الثالث

المصدر: أ ف ب

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قُتل طفلان فرنسيان في قطاع غزة فيما يعتقد أن والدتهما وطفلها الثالث أصيبا بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن "فرنسا تلقّت بحزن نبأ موت الطفلين الحاملين الجنسية الفرنسية واللذين كانا يتواجدان في شمال قطاع غزة مع والدتهما الفرنسية التي يُعتقد انها أصيبت بجروح وكذلك ابنها الثالث"، من دون إعطاء أي تفاصيل على صلة بملابسات مقتل الطفلين.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنّ القنصلية العامة لفرنسا في القدس "يتعذّر عليها إجراء تواصل مباشر على الأرض مع هذه المواطنة"، الأمر الذي لا يتيح "في هذه المرحلة التحقّق من وضع هذه العائلة".

وأكدت السلطات الفرنسية أنها تواصل جهودها "للوصول إلى هذه المواطنة وتقديم المساعدة والدعم لها ولعائلتها".

وبحسب مصدر فرنسي مطّلع على الملف فإنّ الوالدة تبلغ 43 عاما "وبحقّها مذكّرة توقيف دولية صادرة في يوليو 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية بهدف التحضير لأعمال إرهابية وتمويل منظمة إرهابية".

وأضاف المصدر أنّه يجهل أعمار أطفالها، مشيراً إلى أنّها مولودة في تالانس (جنوب غرب) وترأس جمعية عمدت في العام 2013 إلى جمع تبرعات في إطار حملة لإيصال معدات طبية وأدوية إلى سوريا.

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