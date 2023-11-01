بلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقة

المصدر: أ ف ب

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة، وسط الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في وقت سابق اليوم إن ما لا يقل عن 50 فلسطينيا قتلوا في قصف جوي إسرائيلي لمخيم للاجئين في شمال غزة، بينما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحي حركة حماس المتمركزين في شبكة أنفاق مترامية الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "الوزير بلينكن سيسافر إلى إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك سيقوم بزيارات أخرى في المنطقة".

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