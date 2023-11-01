وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

المصدر: رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنه لم تبق سوى ساعات على توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالقطاع.

وناشد كل من لديه أي كمية من الوقود تزويد المجمع والمستشفى الإندونيسي بها، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

ووجه القدرة "نداء استغاثة عاجل إلى كل إخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

كما ناشد "كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكان به وقود تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي".

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