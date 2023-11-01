بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

واتهمت الخارجية البوليفية إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"،

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات البلدين.وفي السابع عشر من أكتوبر، طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

اقرأ أيضاً:

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في غزة

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام

للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة .. فتح معبر رفح اليوم لسفر جرحى فلسطينيين للعلاج في مصر

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 50 شخصاً في الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا

بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز