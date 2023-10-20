اتهمهما بالسعي للقضاء على الديمقراطية.. بايدن: «حماس» وبوتين يمثلان تهديدات مختلفة

المصدر: وكالات

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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة «حماس» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي للقضاء على الديمقراطية، مؤكداً أنهما يمثلان تهديدات مختلفة.

وأوضح بايدن، خلال خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم، أن «حماس» وبوتين كلاهما يسعى للقضاء على ديمقراطية مجاورة، في إشارة إلى إسرائيل وأوكرانيا.

وقال إن حماس وبوتين يمثّلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في هذا الأمر»، مضيفاً: «كلاهما يريد القضاء بالكامل على ديمقراطية مجاورة».

ووصف الرئيس الأمريكي بلاده بأنها «كانت وما زالت منارة للعالم»، مناشداً الكونغرس التعالي على الانقسامات الحزبية التافهة لكي تؤدّي أمريكا دورها في العالم كحامٍ للحرية.

وتابع: «إذا ابتعدنا عن أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهرنا لإسرائيل، فإنّ هذا الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتّحدة»، معلناً أنه سيطلب من الكونغرس، اليوم، تمويلاً عاجلاً لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا «شريكتينا الأساسيتين».

وأكد أن دعم هذين البلدين هو «استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة»، مشيراً إلى أن ذلك «سيساعدنا على إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا».

ولفت إلى أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن أمريكا لا تزال ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشدداً على أنه لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء.

واعتبر أن الاعتداء على إسرائيل يشبه الوحشية في أوكرانيا، متعهداً بأنه سيتأكد من أن القبة الحديدية تواصل حراسة سماء إسرائيل.

وأردف: «لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لإرهابيين مثل حماس، ولطغاة مثل بوتين، بأن ينتصروا. أنا أرفض السماح بحدوث ذلك»، مؤكداً أن بلاده تواجه نقطة تحوّل في التاريخ.

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