خيبة أمل صينية حيال الفيتو الأمريكي على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

المصدر: وكالات

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أعربت الصين الخميس عن "خيبة أمل عميقة" حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية"، داعية المجلس الدولي إلى "القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب".

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بكين تريد وقف الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع الحكومات العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع.

وقالت وسائل الإعلام إن شي صرح أيضا بأن وقف إطلاق النار بات "مُلحا" ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

أدلى شي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي كان المندوب الكبير الوحيد من الشرق الأوسط الذي حضر منتدى الحزام والطريق في الصين هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام، أخبر شي مدبولي بأن الصين تدعم جهود مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتعد تلك من بين أولى التصريحات التي يدلي بها الرئيس الصيني حول الصراع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري.

واتفقت مصر والولايات المتحدة أمس الأربعاء على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة "بطريقة مستدامة" عبر شبه جزيرة سيناء.

على نحو منفصل، قال شي أيضا إن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة مضيفا أنه سيشجع شركات صينية على الاستثمار هناك.

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