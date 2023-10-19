رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى إسرائيل في مستهل جولة تستغرق يومين تشمل دولاً أخرى بالمنطقة

المصدر: د ب أ

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من المقرر ان يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل اليوم الخميس في إطار استعداده للقاء قادة في الشرق الأوسط والدعوة إلى تجنب أي زيادة في أعمال العنف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه من المقرر أن يجري سوناك محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في مستهل جولة تستغرق يومين من المتوقع أن تشمل عددا من عواصم المنطقة.

وسيحث سوناك القادة في الشرق الأوسط على "تجنب المزيد من التصعيد الخطير"، قائلا إن "الكثير من الأرواح أزهقت" بالفعل في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسيصل سوناك غداة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أمس الأربعاء في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال إلى أزمة أكبر.

وبدا أن زيارة بايدن تبشر بحدوث انفراجة، حيث أعلن مكتب نتنياهو أنه وافق على طلب من بايدن للسماح لمصر بتسليم كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية إن سوناك سيقدم تعازيه بالنسبة "للخسائر الفادحة في الأرواح في إسرائيل وغزة في الأسبوعين الماضيين نتيجة لهجمات حماس ".

وقال سوناك "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ليتحدوا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع".

وقال سوناك "سأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الجهود".

وبالتوازي مع رحلة سوناك، سيقوم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بزيارة مصر وتركيا وقطر في الأيام المقبلة للتأكيد على رسالة المملكة المتحدة.

وقال كليفرلي "ليس من مصلحة أحد - لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين ولا الشرق الأوسط الأوسع - أن ينجر آخرون إلى هذا الصراع".

وأضاف كليفرلي "سألتقي نظرائي من الدول المؤثرة في المنطقة للضغط من أجل الهدوء والاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل معا لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

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