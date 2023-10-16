بايدن : واثق أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب ونشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "واثق" أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب في صراعها مع الفلسطينيين، مضيفا أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر بايدن عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حركة (حماس) تماما، لكن يجب أيضا أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وحذر بايدن من أن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

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