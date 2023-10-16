الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: د ب ا

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قال مكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي الأمريكية يوم الأحد أن رجلا قتل طفلا مسلما يبلغ من العمر 6 سنوات وأصاب والدته في جريمة كراهية مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وذكرت قناة "كيه تي إل إيه 5" المحلية أن جوزيف تشوبا، 71 عاما، يواجه اتهامات بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بوحشية وإصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة في إلينوي، في جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب بسلاح مميت.

ووفقا للقناة فإن سلطات مقاطعة ويل وضباط من قسم شرطة بلينفيلد استجابوا في البداية إلى مكان الحادث بناء على تقارير تفيد بأن امرأة تعرضت لهجوم من قبل مالك المنزل بسكين.

وعثرت السلطات على ضحيتين، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بـ 26 طعنة وامرأة تبلغ من العمر 32 عاما تعرضت للطعن أكثر من 12 مرة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة.

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