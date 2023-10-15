بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة قادة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل عسكريا.

وأكد بايدن في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي بي اس" من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كانت الحربان في إسرائيل وأوكرانيا أكبر من أن تتحملهما الولايات المتحدة، "نحن الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم- ليس في العالم- بل فى تاريخ العالم".

وتابع بايدن "نستطيع الاهتمام بالأمرين (الحربين) والحفاظ على دفاعنا الدولي الشامل.. لدينا القدرة على القيام بذلك ولدينا التزام للقيام بذلك"، واصفا الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأساسية".

وتساءل الرئيس "إذا لم نفعل ذلك ، فمن يفعله؟وقد تم تسجيل المقابلة أمس الأول الجمعة.



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