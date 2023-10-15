استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة النقل السورية إن مطار حلب سيستأنف عملياته صباح غد الاثنين بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الأحد "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم غد الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".

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