الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط وحياة آلاف المرضى معرضة للخطر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

اقرأ ايضاً:

الجيش الإسرائيلي: 600 ألف شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة

استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

غوتيريس: إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة

بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة

رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد في غزة

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يناقشون زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا

الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي: الطقس ليس سبباً في تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة

ماذا تجلب حاملتا الطائرات الأمريكيتان إلى الشرق الأوسط؟

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز