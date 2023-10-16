مصادر: ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر فلسطينية إن أكثر من ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس الأسبوع الماضي.

وقالت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة يوم الأحد أن من بينهم مصابين وقتلى. وأضافت ان الكثيرين من الذين تأثروا تم إنقاذهم أحياء من تحت أنقاض المباني التي تدمرت خلال الـ24 ساعة التالية للقصف.

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