وزيرة الخارجية الألمانية: ليس هناك اتصال مباشر مع الرهائن الألمان في غزة حتى الآن

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ليس لديها حتى الآن "أي اتصال مباشر" مع الرهائن الألمان المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية "إيه آر دي" مساء الأحد: "كان هذا أحد الموضوعات الرئيسية خلال زيارتي لإسرائيل وأيضا خلال زيارتي التي تلتها إلى مصر".

وتابعت أن هدف الحكومة الألمانية هو الحصول على إشارات على أنهم على قيد الحياة. ولهذا السبب، قالت إنها اتصلت أيضا بأمير قطر، لأن الدولة، مثلها مثل تركيا، لديها قنوات للتواصل مع قيادة حماس.

كما تم توفير صور حتى يتمكن مقاتلو حماس من التعرف على الرهائن. وأكدت بيربوك أن وزارتها لديها فريق يعمل على مدار الساعة لمعرفة مصير الرهائن الألمان.

ووفقا لتقارير سابقة، يشتبه في أن عددا أحاديا من المواطنين الألمان مزدوجي الجنسية هم من بين حوالي 150 رهينة لدى حماس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آرييه شاروز شاليكار، قد ألمح في البرنامج التلفزيوني إلى أن الرهائن قد يكونون في أنفاق في قطاع غزة، يتراوح عمق بعضها من 30 إلى 40 مترا: "هذا سيناريو مخيف للغاية".

وكان هؤلاء الأشخاص قد اختطفوا في الهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر الجاري.

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