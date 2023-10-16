رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا

المصدر: وام

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أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للافتاء الشرعي" على الدور الرائد السباق لدولة الإمارات في عون ونجدة المحتاجين .

وقال معاليه في تصريحات اليوم إن حملة #تراحم_من_أجل_غزة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هي تأكيد للدور الرائد السباق لدولة الإمارات في إغاثة ونجدة المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا معتبرا أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها إخواننا في غزة والحاجة الماسة للعون والإغاثة، تستدعي من الجميع مساعدتهم وتقديم العون الإنساني لهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وأكد أن شريعتنا السمحة تحث على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وعون المستضعفين يقول تعالى " مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "الصدقة برهان" وهي برهان على الإيمان والسخاء والتضامن".وتوجه إلى الله تعالى أن يكشف الغمة ويرحم الأمة وييسر أسباب الأمن والعافية والسلامة والسلام.

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