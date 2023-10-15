بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأحد في القاهرة ثقته بأن المساعدات الانسانية ستمر الى غزة فيما شدّدت مصر على رفضها "تهجير" الفلسطينيين من القطاع.

وأعلن بلينكن كذلك أنه عين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والخبير بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات الى غزة. وأضاف "سيكون على الأرض في اسرائيل اعتبارا من غد لتنسيق" نقل المساعدات.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر واسرائيل آلية لايصال المساعدات لمن يحتاجون اليها"، فيما تنتظر أولى قوافل المساعدات في سيناء فتح المعبر الذي قصفته اسرائيل الاسبوع الماضي ثلاث مرات.

كانت الولايات المتحدة أعلنت التوصل الى اتفاق لخروج رعاياها من غزة السبت عبر معبر رفح ولكن مصر أبقت المعبر مغلقا وقالت إنه لا يمكن أن يستخدم "فقط" لعبور الأجانب.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر لم تسمها أن أحدا لن يمر عبر المعبر طالما لم تتمكن المساعدات من الدخول الى غزة.

كما أكد الوزير أن حلفاء الولايات المتحدة العرب "متمسكون بألا يتسع نطاق النزاع مع اسرائيل" بعد جولة قام بها في ست دول عربية.

-"تجاوز الدفاع عن النفس"

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه الى اسرائيل "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان واسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الى نزاع اقليمي.

واضاف أن الدول العربية التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

وزار بلينكن عدة دول عربية إضافة الى اسرائيل التي يستعد للعودة اليها الاثنين، منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس على اسرائيل في السابع من الشهر الجاري والذي أدى الى سقوط أكثر من 1400 قتيل في اسرائيل وأخذ عشرات الرهائن.

ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي ان حماس تحتجز 155 رهينة وأنه أبلغ عائلاتهم.

على الجانب الفلسطيني، قتل 2670 شخصا من بينهم مئات الأطفال جراء الضربات الجوية الاسرائيلية المستمرة بلا هوادة على قطاع غزة.

ولدى استقباله بلينكن، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "رد الفعل الاسرائيلي تجاوز الدفاع عن النفس الى العقاب الجماعي".

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بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

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