أمريكا تعرض على مواطنيها في إسرائيل الإجلاء بحراً غداً الاثنين

المصدر: رويترز

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كشف ناطق باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن أنّ الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم، الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص غداً الاثنين. وكان الناطق يؤكد ما ورد في نشرة ارشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد.

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