الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح مع مصر

المصدر: رويترز

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نصحت الإدارة الأمريكية اليوم السبت مواطنيها في غزة بالتحرك جنوبا نحو معبر رفح الحدودي مع مصر ليكونوا مستعدين لاحتمال إعادة فتحه وسط الأزمة الإنسانية بالقطاع الساحلي بعد الهجوم الذي شنته (حماس) على إسرائيل الأسبوع الماضي ورد إسرائيل المتواصل عليه.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق اليوم للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصلت مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر لساعات محدودة بعد ظهر اليوم للسماح للأمريكيين من أصل فلسطيني بالمغادرة.

وأضاف المسؤول في وقت لاحق أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، ستسمح لهم بالوصول إلى المعبر أو ما إذا كان باستطاعة المواطنين الأمريكيين المغادرة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بمحاولة أخرى لفتح المعبر غدا الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا رأوا بحسب تقديرهم أن الوضع آمن، يمكنهم الاقتراب من معبر رفح الحدودي (مع مصر)... ربما يكون هناك إخطار لفترة قصيرة جدا بفتح معبر رفح المصري مع غزة".

وبحسب تقديرات الحكومة الأمريكية، يتراوح عدد الفلسطينيين الأمريكيين في غزة بين 500 و600 من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتريد واشنطن إبعاد عدد كبير من مواطنيها عن الأذى.

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