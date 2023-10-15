مقتل 3 من عناصر حماس في لبنان في ضربة إسرائيلية 

المصدر: رويترز

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قالت حركة (حماس) إن ثلاثة من مقاتليها من لبنان السبت في ضربة جوية إسرائيلية بعدما فجروا قطاعا من السياج الحدودي بين إسرائيل ولبنان وعبروا الحدود واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن طيرانه قصف مجموعة يعتقد أنها كانت تعتزم إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل.

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