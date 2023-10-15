بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

المصدر: وكالات

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ذكر بيانان صادران عن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع كل منهما السبت.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ بايدن بأن "الوحدة والإصرار" ضروريان لتحقيق أهداف إسرائيل القتالية في مواجهة حركة حماس في غزة، مضيفا أنه شكر الرئيس على دعمه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتنياهو.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".

وقال مكتب عباس إن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصاله مع بايدن على الرفض الكامل لـ"تهجير الفلسطينيين من غزة" بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد أكد بايدن في اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، كما دان حركة حماس.

وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".

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