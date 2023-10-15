منظمة الصحة العالمية : إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة بمثابة حكم إعدام

المصدر: أ ف ب

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة بمثابة حكم إعدام

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

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