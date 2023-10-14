ارتفاع عدد القتلى الكنديين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص وثلاثة آخرون في عداد المفقودين

المصدر: رويترز

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أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم السبت أن عدد المواطنين الكنديين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي ارتفع إلى أربعة.

وقالت جولي إنها تبذل جهودا مضنية لإجلاء كنديين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) في وقت سابق اليوم إن أسرة شير جورجي التي تبلغ من العمر 22 عاما أعلنت وفاتها عبر إنستجرام بعد اختفائها على أثر هجوم حماس على مهرجان موسيقي بالقرب من رعيم.

وقالت عمتها ميشال بوجانيم على إنستجرام "بحزن شديد وقلب مكسور، نعلن مقتل حبيبتنا شير".

وقالت جولي إن ذلك يرفع عدد القتلى إلى أربعة كنديين ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

وأضافت أنها تعمل على إخراج الكنديين من غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن في حافلات.

وقالت جولي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف من الأردن "كندا اتفقت مع إسرائيل على إخراج مواطنيها من غزة... من الواضح أن الأمور متقلبة جدا في غزة التي صارت الآن واحدة من أسوأ الأماكن التي يمكن العيش فيها على وجه الأرض".

وفر آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة اليوم هربا من مسار الهجوم البري الإسرائيلي المزمع.

وكانت كندا تأمل في إجلاء نحو 40 أسرة أو 160 شخصا اليوم، لكن جولي قالت إن المعبر أُغلق بسبب أعمال العنف. وقالت إنها ستتحدث مع نظيرها المصري في وقت لاحق حول إخراج تلك الأسر من القطاع.

وقالت جولي إن كندا اتفقت كذلك مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن على نقل ما بين 80 إلى 100 مواطن بالحافلات من رام الله بالضفة الغربية إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل.

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