وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد وفاة 29 مواطنا أمريكيا و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل.

وأوضح المتحدث ان الحكومة الأمريكية تعمل على مدار الساعة لتحديد أماكن الأمريكيين المفقودين ، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع حكومة إسرائيل على جميع جوانب أزمة الرهائن.

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