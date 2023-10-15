وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 300 شخص معظمهم أطفال ونساء وإصابة 800 في غزة خلال 24 ساعة

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 300 فلسطيني قتلوا معظمهم أطفال ونساء وأصيب 800 آخرون في قطاع غزة أمس السبت.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

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