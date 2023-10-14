مصدر أمني مصري: لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر إلا بعد السماح بدخول المساعدات

المصدر: د ب أ

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صرح مصدر أمني مصري رفيع، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح الدولى من الجانب المصري لعبور الأجانب الفلسطينين من حاملي الجنسيات الأجنبية المتواجدين في معبر رفح في الجانب الفلسطيني في غزة، إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانيه والطبية إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.

كما صرح مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح،الحاج كمال الخطيب ،لـ (د.ب.أ)، بأن السلطات المصرية تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة .

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