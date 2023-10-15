وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

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