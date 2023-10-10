أمريكا تؤكّد التزامها بالمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزّة بشكل فوري

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين مجدداً، أن واشنطن تبذل الجهود لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بلينكن صباح، اليوم الثلاثاء، مع كوهين ناقش الوزيران خلاله تطورات حرب غزة، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الصحيفة، إن البيان الأمريكي لم يكشف سوى القليل من المعلومات الجديدة، لكنه أوضح أن الوزيرين بحثا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس.

كما أجرى بلينكن، وفق البيان، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وقد أكد الاثنان خلاله إدانتهما لهجمات حماس على إسرائيل. ودعا بلينكن إلى وقف فوري لهذه الهجمات وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن رحب بالمشاركة الفرنسية المستمرة إلى جانب الحلفاء والشركاء الأوروبيين الآخرين نحو تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء عنف حماس.

اقرأ أيضاً:

لا تتضمن قوات برية.. "سي إن إن" تكشف ما عرضته أمريكا على إسرائيل لإنقاذ الرهائن من "حماس"

المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إلقاء بيان للحكومة في البرلمان عن الهجوم على إسرائيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتّهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين

البنتاغون: رئيسا الأركان الأمريكي والإسرائيلي يبحثان هجوم حماس وتعزيز الموقف العسكري الأمريكي بالمنطقة

حزب الله يقصف ثكنتين إسرائيليتين بعد مقتل ثلاثة من عناصره بقصف إسرائيلي

البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية بعد الهجوم على إسرائيل

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حماس في غزة

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل قتلوا في إسرائيل ومن المرجّح وجود أمريكيين ضمن الرهائن

حماس : لن نتفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين تحت القصف

بحثا التطورات في غزة ..السيسي ومحمد بن سلمان : التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 687 بينهم 140 طفلاً و105 سيدات

نتنياهو ينفي تقارير بأن مصر حذرت من شن هجمات من غزة

الاتحاد الاوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وزارة الدفاع الأمريكية تحذّر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

ارتفاع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من اضطراب الامدادات

وول ستريت تغلق مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

وسائل إعلام روسية: توقعات بأن يزور الرئيس الفلسطيني عباس موسكو

زعماء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا يعبرون عن دعمهم لإسرائيل

مقتل ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز