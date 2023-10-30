بعد إعلانها تحرير جندية.. «حماس» تشكك في الرواية الإسرائيلية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شككت حركة «حماس» في الرواية التي اعتمدتها إسرائيل بشأن تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة.

وأوضح قيادي في الحركة أن إعلان إسرائيل، مساء اليوم، عن تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة هدفه التشويش، مؤكدةً أنه لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، في بيان، إن الإعلان الإسرائيلي «هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي».

وأضاف الرشق: «لا أحد يصدق الروايات الاسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه حرر جندية بعد أن تم احتجازها من حركة «حماس» في غزة، وذلك خلال عملية برية بالتعاون جهات استخبارية، لافتاً إلى أنه تم فحص الجندية طبياً، وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» رسالة مصورة من محتجزات لديها في غزة تم أسرهن خلال هجومها على جنوبي إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وظهر في الفيديو، ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث نساء، تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالإفراج عنهن.

اقرأ أيضاً:

لماذا تتأخر المساعدات في الدخول إلى غزة وما هي الآلية المتبعة لتفتيش إسرائيل الشاحنات؟

توقيف ستين شخصاً وإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد اقتحام مطار في داغستان

"اشتباكات عنيفة" في غزة وتزايد الدعوات الدولية لإتاحة إيصال مساعدات إنسانية

إسرائيل ترد على هجوم صاروخي من سوريا وتستهدف مواقع الإطلاق

تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

الولايات المتحدة "تدين بشدة التظاهرات المعادية للسامية" في داغستان

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة

حشود غاضبة تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية

انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز