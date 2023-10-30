المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر الإثنين انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في مناطق من شمال قطاع غزة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيل خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة بعد أن قطعتها إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها"، موضحا أن الإسرائيليين لم يقدموا سببا لقطع شبكات الاتصالات في غزة.

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض يوم السبت، وكاد الاتصال يكون مستحيلا بذويهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية إن الانقطاع الذي بدأ مساء الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة

حشود غاضبة تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية

انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز