مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين

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قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر إصابة خطيرة بالرصاص الحي، ليلة الإثنين، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصته على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

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