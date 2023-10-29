اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

المصدر: وكالات

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اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في أعقاب مداهمات على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وقتل خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في أربعة مواقع مختلفة اليوم الأحد، حسبما قالت وزارة الصحة في رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 700 من الذين اعتقلهم في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هم أعضاء في حركة حماس.

وخلال المداهمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية اليوم الأحد، اعتقل الجنود 23 فلسطينيا مطلوبين لدى السلطات الإسرائيلية .

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إلقاء عبوات ناسفة على الجنود خلال العمليات، وتم تبادل إطلاق النار خلال مداهمة لمخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس.

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