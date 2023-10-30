تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أنه قصف أهدافا في كل من الجارتين سوريا ولبنان ردا على هجمات صاروخية انطلقت منهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرة صواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان خلال الليل فقط. وكان قد تم إسقاط المزيد خلال فترات النهار.

وأعلنت حركة حماس في لبنان في بيان مسؤوليتها عن إطلاق 16 صاروخا من الأراضي اللبنانية على مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردا على ذلك، قصف أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني، من بينها بنى تحتية عسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "خلية إرهابية" أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان على إسرائيل.

وأعلن حزب الله الموالي لإيران، في وقت متأخر من يوم الأحد، أنه استهدف مسيرة إسرائيلية وأصابها بشكل مباشر بصاروخ مضاد للطائرات.

ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي علمه بهذا الحادث. ولكنه قال إن الجنود الإسرائيليين هاجموا "إرهابيا" كان يقوم بتسيير طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله وحلفاءه زادوا فيما يبدو من وتيرة هجماتهم الصاروخية خلال اليومين الماضيين.

وردا على ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونفذت غارات جوية على مشارف قريتين قريبتين من الحدود.

وتتزايد المواجهات على الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على المناطق الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، في سوريا المجاورة، قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل قصفت مواقع في ريف درعا بعد سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي الهجوم لكنه قال إن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقطت "في منطقة مفتوحة"، وأن الجيش كان يرد بإطلاق النار باتجاه مصدر الإطلاقات.

وبعد ساعات قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي "قصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، إنهم سمعوا، مساء الأحد، أصوات قصف مدفعي على الجزء الجنوبي من المنطقة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات بالقرب من الشريط الحدودي.

وأضافوا أن ثلاث قذائف سقطت غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، عند الحدود الجنوبية المتاخمة للأردن.

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