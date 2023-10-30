محتجون يقتحمون مطار داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة من اسرائيل

المصدر: أ ف ب

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اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

ولاحقا أعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية في بيان أن الأجهزة الامنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من المحتجين وهم يرفعون أعلاما فلسطينية.

وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر ، والتي راح ضحيتها الآلاف في الجانبين.

وحضّت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو روسيا على "حماية" رعاياها.

وقال البيان إن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".

وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية في المطار ورجُلا يسير على جانحها.

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