المصدر: وكالات

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أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.

واقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

ولاحقا أعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية في بيان أن الأجهزة الامنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".

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هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

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