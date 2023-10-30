والدة الألمانية المفقودة شاني لوك تعلن وفاتها بعد هجوم حماس

المصدر: د ب أ

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أعلنت والدة الألمانية شاني لوك، التي اختفت منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وفاة ابنتها.

وقالت ريكاردا لوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بذلك.

وكانت معلومات سابقة أفادت لوزارة الخارجية الألمانية بأن شابة من برلين قتلت في هجوم حماس، وهو ما يتطابق مع أوصاف الفتاة المذكورة.

وكانت شاني لوك التي تحمل الجنسية الألمانية، تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت 7 أكتوبر، حين أطلقت حماس الهجوم،.

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