مقتل 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية خلال 12 ساعة

المصدر: د ب أ

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قتل سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في محافظات الضفة الغربية الشمالية خلال الـ 12 ساعة الماضية .

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس ، يرفع هذا عدد القتلى بالضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 69 قتيلا.

وأشارت الوكالة إلى مقتل طفلين / 15 عاما و 17 عاما / إثر استهدافهما بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والبيرة ، لافتة إلى مقتل شابين شمال وغرب رام الله.

وأوضحت أن شابا من نابلس توفي متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي ، كما قتل طفل / 14 عاما / من مخيم الدهيشة، فجر اليوم، متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الإسرائيلي.

وكشفت الوكالة عن مقتل طفل / 16 عاما / في محافظة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

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